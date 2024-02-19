Mehdiyim diyerek çırılçıplak halde sokak sokak gezdi. Görüntüler Kayseri'den

Abdullah İstenci
Mehdiyim diyerek çırılçıplak halde sokak sokak gezdi. Görüntüler Kayseri'den
Kayseri’de çırılçıplak dolaşan bir adam mehdi olduğunu iddia ederek sokaklarda bağırarak gezdi.

Son dönemlerde kendisinin mehdi olduğunu söyleyip, Allah tarafından gönderildiğini söyleyip sokaklarda çırılçıplak dolaşan insanlarda artış yaşandı.

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bir adam çırılçıplak sokaklarda gezdi. Sokak sokak dolaşan adam kendinin mehdi olduğunu ileri sürdü.

“Ben Mehdi’yim” diye bağıran adamı görenler ise şoke oldu. Mehdi olduğunu söyleyen vatandaş “Gelin Allah'ın yoluna. Benim size de ihtiyacım var. Benim engellemek isteyenler olacak. Ben Kayseri Yenice Mahallesi’ndenim.

Ben Mehdi’yim. Ben Allah'ın kulu ve elçisiyim. Bu size son çağrımdır. Allah'ın rızası için Allah'a inanıyorsanız peygambere inanıyorsanız Kur'an'a inanıyorsanız düşün peşime gelin.” dedi.

Bağıra bağıra sokaklarda gezen ve insanlara da laf atan adamın sonunun ise ne olduğu bilinmiyor. O anlar kameralara yansırken sosyal medyada da gündem oldu.

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