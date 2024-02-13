Mehmed: Fetihler Sultanı konusu nedir? Mehmed: Fetihler Sultanı ne zaman başlıyor?

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Mehmed: Fetihler Sultanı konusu nedir? Mehmed: Fetihler Sultanı ne zaman başlıyor?
Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Kenan Çoban gibi isimlerin yer aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin tanıtım fragmanı yayınlandı. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı konusu nedir? Mehmed: Fetihler Sultanı ne zaman başlıyor?

TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine dair ayrıntılar merak konusu oldu. Miray Yapım imzalı Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi Osmanlı padişahlarından Fatih'in öyküsünü işleyecek. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı konusu nedir? Mehmed: Fetihler Sultanı ne zaman başlıyor?

MEHMED: FETİHLER SULTANI KONUSU NEDİR?

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, Osmanlı İmparatorluğunun en önemli padişahlarından olan Fatih Sultan Mehmet'in hayat hikâyesini işleyecek.

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Fatih Sultan Mehmet karakterine Serkan Çayoğlu hayat veriyor.

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MEHMED: FETİHLER SULTANI OYUNCU KADROSU

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi kadrosunda Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Kenan Çoban, Bülent Alkış, Esila Umut, Ali Nuri Türkoğlu, Ghassan Mesud, Açelya Akkoyun gibi oyuncular rol alıyor.

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MEHMED: FETİHLER SULTANI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Kenan Çoban gibi isimlerin yer aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi ilk bölümü 27 Şubat Salı akşamı TRT1’de yayınlanacak.

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