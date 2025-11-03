Son dönemin yükselen yıldızlarından Damla Beyazbulut, aldığı mesajlarla adeta kâbus yaşadı.
Sabah Gazetesi’nden Armağan Yılmaz’ın haberine göre, e-posta hesabına 20-21 Ekim tarihlerinde üç farklı adresten onur kırıcı, hakaret dolu mesajlar alan Beyazbulut, bu mesajların çıktısını aldı.
Oyuncu, mesnetsiz iftiralarda bulunan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilip cezalandırılması için savcılığa giderek şikâyetçi oldu.
'GERÇEĞE AYKIRI'
Beyazbulut, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu dilekçesinde h''''''''@protonmail.com, kfj'''''.me ve i''''''''''@protonmail.com adreslerinden kendisine yönelik çirkin mesajlar aldığını belirtti.
Oyuncu, gerçeğe aykırı beyanlar ve hakaretler üzerine uyarı mahiyetinde cevap verdiğini ifade etti.
Dilekçesinde Beyazbulut, maillerde dizilerde rol kapmak için yaşça büyük kişilerle ilişkiye girdiği, eskortluk yaptığı, evli ajans sahipleriyle aşk yaşadığı iddialarıyla iftiraya uğradığını kaydetti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.
HESABIMI ÇALMAYA ÇALIŞTILAR
Oyuncu Damla Beyazbulut, sosyal medya hesaplarının çalınmaya çalışıldığını, telefon numarasının sektördeki herkese yayıldığını belirterek şikâyetçi oldu.
DAMLA BEYAZBULUT KİMDİR?
Damla Beyazbulut, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır. Tarihi dizilerdeki rolleriyle öne çıkan genç yetenektir. Kariyerine tiyatro ve dublajla başlayan Beyazbulut, son dönemde televizyon projeleriyle tanınırlık kazandı.
Eskişehir kökenli olduğu, Foursquare paylaşımlarındaki yerel mekân yorumlarından anlaşılıyor.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde eğitim gördü; tiyatro ve oyunculuk alanında konservatuvar mezunudur.
Damla Beyazbulut, oyunculuk yolculuğuna tiyatro sahneleri ve seslendirmeyle başladı. Pixel Production’da seslendirme sanatçısı olarak çalıştı.
Televizyon kariyerinde 2024 yapımı TRT 1 dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı’nda Nilüfer Kalfa rolüyle ünlendi.
Bu rol, Osmanlı saray entrikalarını işleyen dizide önemli yardımcı karakterdi ve 11 bölüm sürdü.