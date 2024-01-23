Mehmet Ağar konuştu. Gaye Erkan’ın babası ile akraba olduğu iddia edilmişti

Kaynak: Patronlar Dünyası
Mehmet Ağar konuştu. Gaye Erkan’ın babası ile akraba olduğu iddia edilmişti
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın babasının, bankada bir çalışanı işten çıkardığı iddialarından sonra, Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan ile Mehmet Ağar’ın teyze çocukları olduğu iddiası ortaya atılmıştı. Mehmet Ağar konu hakkında açıklamada bulundu.

Son zamanlarda gündemin en yoğun konularından birisi de Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan’ın Merkez Bankasında kendisine bir oda ayarladığı, bankada çalışan bir personelin Erol Erkan tarafından işten çıkarılması iddiası olmuştu.

İddialar Bankada çalışan bir personel tarafından ortaya atılmış, Gaye Erkan ise bu iddiaları reddetmişti. Dün gazeteci Erk Acarer sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda ‘Kod Elazığ’ ifadesini kullanmış ve Erol Erkan ile bir dönemin İçişleri Bakanı olan Mehmet Ağar’ın teyze çocukları olduğunu iddia etmiş ve gündemde ibre bir anda Mehmet Ağar’a dönmüştü.

Konu hakkında Patronlar Dünyasına konuşan Mehmet Ağar, Erk Acarer’in bu iddialarını yalanlayıp aralarında sadece hemşehrilik bağı olduğunu ifade etti. Ağar’ın konu hakkındaki açıklaması şu şekilde: “Kendileri ile hemşehrilik bağı (Elazığ) dışında herhangi bir bağımız yok. Eğer böyle bir akrabalık bağımız da olsaydı, gurur duyardık. Maalesef sosyal medyada hangi yalanlara nasıl cevap vereceğimizi bilemez hale geldik"

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