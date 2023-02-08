Antakya'daki acizliği Habertürk anchormani Mehmet Akif Ersoy canlı yayında açıkladı

Deprem bölgesinden canlı yayın yapan Mehmet Akif Ersoy, karşılaştığı acı manzarayı canlı yayında anlattı.

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından bölgede ekiplerin yetersiz kaldığını enkaz altında binlerce insanın olduğun belirten Ersoy canlı yayında kan donduran ifadelerle durumun ciddiyetini açıkladı.

Canlı yayın sırasında stüdyodaki konuklar da hayretle Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy'u dinledi.

Ersoy, "Hatay tamamen hayalet kentti. Telefonun ışığıyla yoldan yürüdüm. Binaların arasından sessizce bağıranları duydum. Arama kurtarma, yardım ekibi 2.5 km boyunca yoktu. Utanarak yürüdüm. Benim yürüdüğümü duymasınlar diye yürüdüm" ifadelerini kullandı.

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