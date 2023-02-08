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Antakya'daki acizliği Habertürk anchormani Mehmet Akif Ersoy canlı yayında açıkladı

Antakya'daki acizliği Mehmet Akif Ersoy canlı yayında açıkladı. Ersoy: "Hatay tamamen hayalet kentti. Binaların arasından sessizce bağıranları duydum. Arama kurtarma ekibi 2.5 km boyunca yoktu. Utanarak yürüdüm. Benim yürüdüğümü duymasınlar diye" diyerek acı tabloyu tüm Türkiye'ye gösterdi.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 12:22
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Mehmet Akif Ersoy Hatay'daki acizliği açıkladı

Antakya'daki acizliği Habertürk anchormani Mehmet Akif Ersoy canlı yayında açıkladı
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Deprem bölgesinden canlı yayın yapan Mehmet Akif Ersoy, karşılaştığı acı manzarayı canlı yayında anlattı.
Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından bölgede ekiplerin yetersiz kaldığını enkaz altında binlerce insanın olduğun belirten Ersoy canlı yayında kan donduran ifadelerle durumun ciddiyetini açıkladı.
Canlı yayın sırasında stüdyodaki konuklar da hayretle Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy'u dinledi.
Ersoy, "Hatay tamamen hayalet kentti. Telefonun ışığıyla yoldan yürüdüm. Binaların arasından sessizce bağıranları duydum. Arama kurtarma, yardım ekibi 2.5 km boyunca yoktu. Utanarak yürüdüm. Benim yürüdüğümü duymasınlar diye yürüdüm" ifadelerini kullandı.

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Adanalıyığ
8.02.2023 13:40
Yalakalık yapmayan, dürüst bir muhabir duyduk şükür.  
 
Maçkalı
8.02.2023 13:19
Sayın ersoy bu konuşman bile yeterli. İnsanın doğru konuşmak için böyle bir facia beklemesi gerekmezdi. Yinede sağolasın yanıyor ūlke patronların okur inşallah bu sözlerini.  
 
Yüreğiniz doğruyu söyledi
8.02.2023 12:55
Sn bakan dürüstçe konuştuğumuz için çok teşekkür ederim vicdani olan söyledin durumun vahim olduğunu toprak altında bu insalar üç gündur kolay birşey değil  
 
TÜM YORUMLAR (14)
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