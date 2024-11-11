Mehmet Ali Erbil'den ilk açıklama. Mahkemeye sevk edilirken konuştu

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Mehmet Ali Erbil'den ilk açıklama. Mahkemeye sevk edilirken konuştu

Yasa dışı bahis suçundan gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken orada bulunanlara tutuklandığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüphelinin kimliğini belirledi.

20 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

"TUTUKLANDIM"

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mehmet Ali Erbil, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken orada bulunanlara kendi ağzından, "tutuklandım" ifadelerini kullandı.

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