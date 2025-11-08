Esra Ezmeci’nin Ne Hissettin programına konuk olan Mehmet Ali Erbil “Çapkın birisiniz. Aldatmadığınız kadın var mı?” sorusuna şöyle cevap verdi.

Erbil, “Babam da çapkın biriydi. Bizde genetik sanırım. Annem tarafından sevilmediğim için belki de yedekleme ihtiyacı duyuyorum. Bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden özür dilerim. Hiçbir zaman tek eşli kalamadım” dedi. Erbil’in bu itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü.

‘KEŞKE ONU BIRAKMASAYDIM’

Erbil, “Bir ‘keşke’niz var mı?” sorusuna da “Keşke onu bırakmasaydım. İsim vermek istemiyorum. Ona haksızlık yaptım. O saf ve temizdi. Her şeyin ilkini bende yaşadı. Hiçbir zaman kötü bir şey düşünmedi. Tabii diğerleri düşündü anlamına gelmiyor bu” dedi.

Erbil’in bu sözleri üzerine akıllara 2001 yılında evlendiği, o dönem 21 yaşında olan Sedef Altuntaş geldi.

Kendisini en çok zorlayan eşinin de Nergis Kumbasar olduğunu açıklayan Erbil, “Aynı evin içinde 3 ay konuşmadığı oluyordu” dedi.

MEHMET ALİ ERBİL’İN BAŞINDAN GEÇEN EVLİLİKLER

MUHSİNE KAMİLOĞLU

Mehmet Ali Erbil, ilk evliliğini 1980 yılında Muhsine Kamiloğlu ile yaptı. Çiftin bu evlilikten Sezin adında bir kızı dünyaya geldi. Çiftin mutluluğu kısa sürdü.

Yeniden ikinci defa Muhsine Kamiloğlu ile 1985 yılında dünyaevine giren Erbil tekrardan denemesine rağmen başarısız oldu.

NERGİS KUMBASAR

Erbil, üçüncü evliliğini dönemin ünlü mankenlerinden Nergis Kumbasar ile yaptı. Ünlü şovmenin bu evlilikten de Yasmin adını verdiği bir kızı oldu. 7 yıl süren evlilik bir anda sona erdi.

Mehmet Ali Erbil'i dördüncü kez nikah masasına oturduğu isim üniversite öğrencisi Sedef Altuntaş oldu.

SEDEF ALTUNTAŞ

Çapkınlıklarıyla adından sıklıkla söz ettiren Mehmet Ali Erbil, 2001 yılında üniversite öğrencisi Sedef Altuntaş ile evlendi. Ne yazık ki bu birliktelik 2003 yılında bitti.

Erbil, yıllar önce katıldığı bir programda Sedef Altuntaş'a haksızlık ettiğini söyledi: "Erkek diye ilk beni gördü kız! Yine şöhrettim, ama o da iyi bir aileden geliyordu, ona haksızlık ettim, 1 buçuk yılda ayrıldık. Çünkü çok genç olduğu için birçok şeyi paylaşamadık! O yüzden ayrıldık, çok üzülürüm onun arkasından, gerçekten haksızlık ettiğimi düşünürüm, ama mümkün olmuyor bazı şeyler, elden gelmiyor..."

TUĞBA COŞKUN

Mehmet Ali Erbil'İn 5. kez nikah masasına oturduğu isim ise Tuğba Coşkun. Çiftin bu evliilkten Ali Sadi adında bir de oğulları dünyaya geldi.

Ancak bu evlilik ihanet iddiaları sonrası bitti. Mehmet Ali Erbil - Tuğba Coşlun 2011 yılında ayrıldı.

YAKALANMAMAK İÇİN KÜBAYA GİTMİŞTİ

Tuğba Coşkun Mehmet Ali Erbil ile evli olduğu dönemde işadamı Önder Fırat'la Londra'da görüntülenmiş, olayın ardından ünlü şovmenle el ele poz veren Coşkun, "Önder Fırat'la Hakkasan'da tesadüfen karşılaştık. Arkadaşlarımın da olduğu ortamda birlikte yemek yedik" demişti. Erbil de eşine şu sözlerle sahip çıkmıştı: "Tuğba'ya güveniyorum. Önder Fırat'la da ailece tanışırız!"

BAYRAMIN İLK GÜNÜ HAVANA'DA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

M. Ali Erbil’den boşanan eski eşi Tuğba Coşkun Kurban Bayram’ı tatilini Önder Fırat’la Küba’da geçirmişti. O görüntüleri gören Erbil, “Beni, çocuğumu, çevremi ve toplumu resmen enayi yerine koydular” demişti.

GÜLSEREN CEYLAN

Son olarak Mehmet Ali Erbil, kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan ile 28 Ağustos'ta dünyaevine girdi. Çift, evlenmeden önce evlilik sözleşmesi yaptı.