Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil bikinili pozlarını paylaştı

Editör: Özlem KIRAL

Bir süredir 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan ve son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Erbil, 320 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni bir paylaşıma imza attı.

Yaz sezonunu açan ünlü sunucu, bikiniyle çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Yorumları sınırlandıran Yasmin Erbil'in, paylaşımına yalnızca arkadaşlarının yorumda bulunması da dikkatlerden kaçmadı. Nergis Kumbasar, kızı Yasmin Erbil'in iddialı kıyafet tercihleri hakkında, "Kızım yaşıtlarına göre çok dozunda giyiniyor" açıklamasını yapmıştı.

Ünlü oyuncu, iddialı kıyafet tercihleriyle sık sık haber olan kızı ile ilgili şunları söylemişti: "Mini elbise ve dekolteli giyinmesini de son derece dozunda buluyorum. Hatta onu bazı yaşıtlarında baktığımda benim kızım son derece dozunda olduğunu düşünüyorum."

