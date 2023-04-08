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Yasmin Erbil yaz sezonunu erken açtı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, yaz sezonunu açarak desenli bikinisiyle pozlar verdi.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 17:49
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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil yaz sezonunu erken açtı

Yasmin Erbil yaz sezonunu erken açtı
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Eski Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan ve pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı.

 

"BUNU DİLEME, BUNUN İÇİN ÇALIŞ"

Bir dönem oyunculuk ve sunuculuk yapan 27 yaşındaki Yasmin Erbil, Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaştı. Teknede desenli bikinisiyle pozlar veren Erbil, paylaşımına "Bunu dileme, bunun için çalış" notunu yazdı.

OYUNCULUK VE SUNUCULUK YAPTI

Yasmin Erbil, 2 Aralık1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Yasmin Erbil, Saint Benoit Fransız Kız Lisesi'nde eğitim gördü. Anne ve babasının yolundan giderek sektöre yönelen Yasmin Erbil, Yasak Elma dizisinde rol aldı. Genç isim daha sonra da magazin programında sunuculuk yaptı.

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