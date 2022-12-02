Yasmin Erbil'den yeni yaşına danslı kutlama. Yazdan kalma video paylaştı

Şimdilerde TikTok videolarıyla konuşulan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ünlü ismin kızı Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde babası Mehmet Ali Erbil'e yaptığı TikTok videosu uyarılarıyla konuşulmuştu.

Babasını eleştirmesiyle dikkatleri üzerine çeken isim, Erbil'in Ece Ronay ile yaşadığı polemik sonrası ise babasına destek olmuş ve Ronay'a hakaret içerdiği iddia edilen bir gönderme yapmıştı. 2 Aralık 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldiği bilinen 26 yaşındaki Erbil, son olarak sosyal medya hesabında yaptığı doğum günü paylaşımıyla gündeme geldi.

BİKİNİLİ DANS VİDEOSU

Yasmin Erbil'in dansederken görüldüğü videosu büyük beğeni toplarken, genç kadının paylaşımına "Bu afacan doğuyor arkadaşlar" notunu düştüğü görüldü.