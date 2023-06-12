Mehmet Aslantuğ açıklama yaptı. Aşk yaşadıkları iddia edilmişti.

27 yıl evli olduğu Arzum Onan ile geçtiğimiz günlerde boşanan Mehmet Aslantuğ’un yeni bir aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ünlü isim sessizliğini bozarak açıklama yaptı.

Mehmet Aslantuğ açıklama yaptı. Aşk yaşadıkları iddia edilmişti.

Sevilen isimler arasında yer alan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ geçtiğimiz günlerde boşandı. 27 yıl evli olan çiftin boşanması magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Ünlü çiftin boşanmasının ardından Mehmet Aslantuğ’un yeni bir aşk yaşadığı iddia edildi.

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Gazeteci Birsen Altuntaş konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Telefonla ulaştığım Mehmet Aslantuğ, Gözde Akpınar‘la ilgili soruya “Hiç bir araya gelmedik. Hiç tanımadığım insanlarla da bazı söylentiler çıkarılıyor. Cevap vermeye bile gerek duymuyorum” dedi.”

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Gözde Akpınar’ın da Aslantuğ’la tanışmadığı dile getirilirken avukatıyla tekzip yayınlatmak için harekete geçtiği aktarıldı.

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