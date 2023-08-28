Mehmet Aslantuğ paylaştığı videoyla yasak aşk iddialarına son noktayı koydu

Arzum Onan'la herkesi imrendiren ve 30 yıla yakın bir süre devam ettirdiği evliliğini kısa bir süre önce tek celsede sonlanan Mehmet Aslantuğ, 'Bunu kadınlarımız için yapıyorum...' diyerek boşanmayla ilgili olarak ortaya atılan 'yasak aşk' iddialarına son noktayı koydu.

Mehmet Aslantuğ paylaştığı videoyla yasak aşk iddialarına son noktayı koydu

Bundan üç ay önce gerçekleşen boşanmalarına bile el ele gelen Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un daha sonra yaptıkları açıklamalardan ayrılık kararını alan tarafın Arzum Onan olduğu anlaşılmıştı.

Karşılıklı açıklamalara rağmen magazin dünyasında örnek olarak gösterilen çiftten Mehmet Aslantuğ'un başka bir kadınla aşk yaşadığı ve evliliğin de bu yüzden bittiği dedikoduları ortaya çıktı. Her ikisi de aldatma iddiasını yalanladı.

Tarafların sürekli olarak ayrılıklarına dair ortaya atılan iddiaları yalanlamalarına rağmen dedikodu kazanı bir türlü durmayınca Mehmet Aslantuğ, biten evliliğin ardından çıkan aldatma gibi çirkin iddialar hakkında ilk kez sessizliğini çok açık ve net bozarak duygusal bir paylaşımda bulundu.

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"Bunu kadınlarımız için yapıyorum... Annelerimiz, ablalarımız, kız kardeşlerimiz, eşlerimiz, kız çocuklarımız için, evlatlarımız için yapıyorum" diyerek uzun bir açıklamada bulunan Mehmet Aslantuğ, 'Bu sayfanın bizzat kayda alarak yaptığım en zor açıklamasıdır. Epeyce hassas olduğum duygunun dile gelmiş ilk / son sözleri… Epeyce borçlu olduğumu düşündüğüm bir duygudan. Ve bundan sonra yaşayacağım / hakkım olduğunu düşündüğüm özgürlüğü kimseye açıklamak zorunda olmadığımı beyan ederek!… Bilene, anlayana şükranla, bilmek, anlamak istemeyene selametle" notuyla tüm samimiyetini konuşturduğu bir video paylaştı.

Boşanma sürecine gelene kadar ne yaşadığını anlatan Mehmet Aslantuğ;

'Hiçbir şey yazıldığı çizildiği gibi değil. Ben ona ihanet etmedim. Magazinin yazdığı gibi, ben biraz da para sahibi bir hanımefendinin, hayatımda yüzünü bile görmediğim birinin bendeki yeri dolayısıyla boşanmadım, boşanmayı da ben istemedim. Daha doğrusu ayrılmayı ben istemedim.' dedi.

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Aslantuğ ihanet iddialarına dair şunları söyledi:

Asla yüzünü gözünü, adını sanını bilmediğimiz insanlarla yaşadığımız ilişkiler dolayısıyla boşanmayı istediğimiz yönündeki haberler doğru değildir, yapmayın hırpalıyorsunuz. Yarınıma yönelik bir şeyleri düzeltme ihtiyacıyla bu videoyu paylaşmıyorum.

Hakkımda çıkarılan asılsız haberlere bir yanıt vermek bana atfedilen suçlamalara açıklık getirmek adına çekiyorum.

Ben değil aşkı, arkadaşlığı ve insanlığı da para güç şan şöhret devşirmek için yaşamadım ve yapmadım.

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