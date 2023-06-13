Mehmet Aslantuğ sosyal medyadan içini döktü

Mehmet Aslantuğ'un iş insanı Gözde Akpınar ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Sosyal medyadan içini döken ünlü oyuncu, TİP'in (Türkiye İşçi Partisi'nin) teklifine de göndermede bulundu.

Mehmet Aslantuğ sosyal medyadan içini döktü

Magazinin parmakla gösterdiği Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti geçtiğimiz haftalarda tek celsede boşandı. İkilinin ayrılığının ardından Aslantuğ'un yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

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Aslantuğ, bahsi geçen iş insanı Gözde Akpınar'ı tanımadığını ifade etmişti. Bu açıklamanın ardından bir de sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Ünlü oyuncu Sosyal medyada Hiç tanımadığım bir hanımefendinin; neredeyse bahsi edilen parası / mirası üzerinden bir ilişki yaşadığım ve boşanmayı da bu yüzden istediğim konuşuluyormuş!" diyerek bir yazı yayınlayan Mehmet Aslantuğ şunları yazdı:

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"Ben de o sırada film atölyemizin ışıklar/ayaklar dahil tüm ekipmanını tek başına kamyona yüklüyordum. Kamyonu da kullanmak üzere... Size sorma gereğini bile duymadan hakkınızda her tür dedikoduyu üretebiliyor, inanabiliyor, yazıyor çiziyorlar!

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Oysa daha dün 'Siyaset değil, haysiyet mücadelesi' diye TİP’in teklifini kabul ettiğimde partinin oy oranı yüzde yarım bile değildi. 40 yıllık mesleki kariyerimin de kimsenin rozetine ihtiyacı olmadığının bilincinde olarak. Bu kararın bile bir şey anlatıyor olması lazım. 'Haysiyetsizlik', 'şeref'in taammüden katilidir! Kendisine saygısı olmayanlar, başkalarının hayatına da saygı duymuyor."

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