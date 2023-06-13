Mehmet Aslantuğ'dan aşk iddiaları sonrası tepki paylaşımı

Arzum Onan ile boşandıktan sonra adı iş kadını Gözde Akpınar ile aşk dedikodularına karışan Mehmet Aslantuğ bu iddialara sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

Mehmet Aslantuğ'dan aşk iddiaları sonrası tepki paylaşımı

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan boşanma kararı alarak herkesi şaşırmıştı. Seçimlerde milletvekili adayı olan Aslantuğ'un boşanmadan kısa süre sonra Gözde Akpınar ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Aslantuğ "çıkan bu iddiaların ardından, sosyal medyada hiç tanımadığım bir hanımefendinin; neredeyse bahsi edilen parası / mirası üzerinden bir ilişki yaşadığım ve boşanmayı da bu yüzden istediğim konuşuluyormuş!" diyerek bir yazı yayınladı ve şu açıklamayı yaptı:

"Ben de o sırada film atölyemizin ışıklar/ayaklar dahil tüm ekipmanını tek başına kamyona yüklüyordum.

Kamyonu da kullanmak üzere... Size sorma gereğini bile duymadan hakkınızda her tür dedikoduyu üretebiliyor, inanabiliyor, yazıyor çiziyorlar!

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"KİMSENİN ROZETİNE İHTİYACIM OLMADI"

Oysa daha dün 'Siyaset değil, haysiyet mücadelesi' diye TİP’in teklifini kabul ettiğimde partinin oy oranı yüzde yarım bile değildi.

40 yıllık mesleki kariyerimin de kimsenin rozetine ihtiyacı olmadığının bilincinde olarak.

Bu kararın bile bir şey anlatıyor olması lazım. 'Haysiyetsizlik', 'şeref'in taammüden katilidir! Kendisine saygısı olmayanlar, başkalarının hayatına da saygı duymuyor."

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ESKİ EŞİ ARZUM ONAN'DAN KALP EMOJİLİ DESTEK

Mehmet Aslantuğ'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın altına yorumda bulunan Arzum Onan, "Her zaman yanındayım.. açıklama yapmaya ihtiyacın yok" yazdı ve kalp emojisi koydu.

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