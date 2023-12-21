Mehmet Büyükekşi giderayak 200 milyon dolarlık son kozunu oynayacak

Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Büyükekşi giderayak 200 milyon dolarlık son kozunu oynayacak
Arabistan’daki Süper Kupa finalinden sonra TFF Başkanlığını bırakması beklenen Mehmet Büyükekşi’den son bir hamle daha geliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi yarın düzenleyeceği basın toplantısında kulüplere müjdeli haber vereceği öğrenildi.

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da yer alacağı ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç’un da aralarında bulunacağı bazı başkanlara Büyükekşi’nin, dev projesini açılayacağı öğrenildi.

Fotospor’un iddiasına göre geçen hafta İstanbul'a gelen uluslararası maç yayıncısı DAZN kanalının CEO'su Louis Bell'in hazırladığı naklen yayın ihalesiyle ilgili TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi bir dosya hazırlattı.

TAM 200 MİLYON DOLAR

TFF'nin Hollandalı danışman firması HyperCube'un aracılık ettiği ve DAZN tarafından hazırlanan teklifle ilgili detayların bu toplantının ana gündem maddesini oluşturacağı da gelen bilgiler arasında.

DAZN'ın kendilerinin aralarında bulunduğu, anten yayınından, dijital yayına kadar birden fazla yayın ilkesinden oluşan sözleşme için TFF'ye 200 milyon dolar'a yakın bir teklif hazırladığı belirtildi.

İSTİFA KONUSU AÇILMAYACAK

Her ne kadar 20 kulüpten 15'inin Büyükekşi'nin istifasını istediği konuşulsa da aslında Kulüpler Birliği içinde bir ortak karar olmadığı için toplantıda istifa konusunun gündeme gelmesi beklenmiyor.

İlgili Haberler
Telefonundan ByLock çıkan TFF Başkanı: Şakadır herhalde
Fatih Altaylı'nın TFF başkanlığı için önerdiği isime inanamayacaksınız: Bakın bakalım futbol adam oluyor mu olmuyor mu?
Fuat Çimen TFF Başkan adayını 2 isim vererek açıkladı
TFF ve MHK'de de panik başladı. Erman Toroğlu önde Ahmet Çakar arkada 2 gizemli paylaşım yaptı
Son Haberler
Uzmanlardan kritik kalp krizi uyarısı Sağlık
Uzmanlardan kritik kalp krizi uyarısı
Tuzla Piyade Okulu skandalında görev yeri değişimi Gündem
Tuzla Piyade Okulu skandalında görev yeri değişimi
Avrupa Adalet Divanı'ndan flaş 'Süper Lig' açıklaması. UEFA ve FIFA karşı çıkmıştı Spor
Avrupa Adalet Divanı'ndan flaş 'Süper Lig' açıklaması. UEFA ve FIFA karşı çıkmıştı
Çin'deki deprem felaketindeki can kaybı 135'e yükseldi Dünya
Çin'deki deprem felaketindeki can kaybı 135'e yükseldi
Alman Hükümeti'nden Türkleri kara kara düşündürecek anlaşma Dünya
Alman Hükümeti'nden Türkleri kara kara düşündürecek anlaşma
Galatasaray Angelino ile ilgili kararını verdi Spor
Galatasaray Angelino ile ilgili kararını verdi
Dünyanın en kötü yemekleri listesindeydi, fiyatı iki katına çıktı Gündem
Dünyanın en kötü yemekleri listesindeydi, fiyatı iki katına çıktı