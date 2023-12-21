Mehmet Büyükekşi giderayak 200 milyon dolarlık son kozunu oynayacak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi yarın düzenleyeceği basın toplantısında kulüplere müjdeli haber vereceği öğrenildi.

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da yer alacağı ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç’un da aralarında bulunacağı bazı başkanlara Büyükekşi’nin, dev projesini açılayacağı öğrenildi.

Fotospor’un iddiasına göre geçen hafta İstanbul'a gelen uluslararası maç yayıncısı DAZN kanalının CEO'su Louis Bell'in hazırladığı naklen yayın ihalesiyle ilgili TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi bir dosya hazırlattı.

TAM 200 MİLYON DOLAR

TFF'nin Hollandalı danışman firması HyperCube'un aracılık ettiği ve DAZN tarafından hazırlanan teklifle ilgili detayların bu toplantının ana gündem maddesini oluşturacağı da gelen bilgiler arasında.

DAZN'ın kendilerinin aralarında bulunduğu, anten yayınından, dijital yayına kadar birden fazla yayın ilkesinden oluşan sözleşme için TFF'ye 200 milyon dolar'a yakın bir teklif hazırladığı belirtildi.

İSTİFA KONUSU AÇILMAYACAK

Her ne kadar 20 kulüpten 15'inin Büyükekşi'nin istifasını istediği konuşulsa da aslında Kulüpler Birliği içinde bir ortak karar olmadığı için toplantıda istifa konusunun gündeme gelmesi beklenmiyor.