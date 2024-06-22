Mehmet Büyükekşi kayıplara karıştı

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Portekiz'e 3-1 mağlup oldu ve ikinci maçında ilk mağlubiyetini yaşadı.

Ayrıca liderlik şansını kaçıran milli takımımız, tur şansını son maça bıraktı.

Türkiye, Çekya'yı yenerse gruptan çıkmayı başaracak.

BÜYÜKEKŞİ KAYIPLARA KARIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye'nin Portekiz mağlubiyeti sonrası etrafta görünmedi.

Gürcistan maçından sonra soyunma odasına inmiş, Montella'ya Rolex saat hediye etmişti.

Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile soyunma odasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Erdoğan ile telefonda görüşme gerçekleştirmişti.

Portekiz mağlubiyeti sonrası Büyükekşi'den açıklama gelmemesi, merak konusu oldu.