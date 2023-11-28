Mehmet Büyükekşi'den Ankara çıkarması!

Mehmet Büyükekşi ilk olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret ederken buluşmada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başta milli takım olmak üzere tüm kulüplerimize başarılar diledi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise futbol camiası adına Bakan Ali Yerlikaya'ya görevlerinde başarılar diledi.



Büyükekşi'nin Ankara’daki ikinci durağı ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç oldu. Ziyarette Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Almanya'da yapılacak 2024 Avrupa Şampiyonası finallerine grubunda lider olarak katılım gösteren A Milli Futbol Takımı'nı tebrik ederek emeği geçenleri kutladı. Bakan Yılmaz Tunç liglerde mücadele veren tüm kulüplere de başarı dileklerinde bulundu.



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise Yılmaz Tunç'a teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi.