Mehmet Büyükekşi'ye Atilla Gökçe'den açık mektup

"Tümüyle serbestlik tanınmasını tartışıyorlar" diyen Attila Gökçe yazısında şu konulara değindi:

"TFF ile Kulüpler Birliği yabancı oyunculara tümüyle serbestlik tanınmasını tartışıyorlar. Hemen hemen tüm kulüpler ortak bir görüşle sınırlamanın kalkmasını önerirken sadece Gaziantep FK öneriye karşı çıkmış.

Şimdi ezber yorumlarla tüm yabancılara kapıları açın şarkıları söylenecek, özellikle medyadaki çoğunluk bu saçmalığın (!) sona ermesi için olaya müdahil olacak.

"LÜTFEN!"

Herkesin görüşüne saygım var. Ama bir şeyi ihmal etmeyelim. Yabancı ile ilgili sınırlama kararlarını ortadan kaldırırken kriterler belirleyelim. Yaş sınırı, +30 oyuncular için TFF'ye fazladan prim ödenmesi, 5 büyük endüstriyel ligden gelenlerle Afrika Asya Latin Amerika'dan gelecek olanlar için ayrı ayrı koşulların uygulanması gibi.

Ve lütfen… Bizim gençlerimizin yolunu açacak akademilerle teşvik sisteminin belirlenmesi…

Bunlar zor işler değil. Sorumluluk, hazırlık ve süreklilikle kısa zamanda gerçekleşecek rüyalardır. Evet rüyalarımız olsun ama sadece uyumayalım."