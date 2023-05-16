Mehmet Faraç Millet İttifakı içinde Erdoğan'a çalışan gazetecileri açıkladı

Editör: Osman Can Erok

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Arslan, ikinci turda ‘Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş için’ sandığa gidilmesi gerektiğini söyledi.

Yeniçağ gazetesi yazarı Mehmet Faraç, Ayşenur Arslan’ın bu sözlerine tepki gösterdi.

Faraç, “HDP ve PKK'nın kışkırtıcı açıklamalarının sandıkta nelere yol açtığını görmediklerine göre, halen Kavala ve Demirtaş için çırpındıklarına göre, bunlar seçimi kim kazansın diye çalışıyorlar acaba? Yorumu siz yapın...” ifadelerini kullandı.

NE OLDU

Seçmenlere çağrı yapan Arslan, şu ifadeleri kullandı:

Bakın Reisçilere ‘ölümüne ölümüne’, bu kadar çabuk moral bozulmasın.

Osman Kavala, Çiğdem Mater, Mücella Yapıcı, Selahattin Demirtaş, Selçuk Mızraklı; onlar için sandığa gitmek gerekiyor. Daha kim bilir ne için

Çocuklarınız için sandığa gitmeniz gerekiyor. Doğru dürüst çağdaş bir ülkede yaşasınlar, çağdaş bir eğitim alsınlar diye… Eurovision’u seyretsin diye… Daha ne diyeyim.