Mehmet Gül toprağa verildi! Ülkücüler “Deli Kurt”u son yolculuğa dualarla uğurladı

12 Eylül öncesi İstanbul’da Ülkücü Hareket’in liderleri arasında yer alan Mehmet Gül camiada “Deli Kurt” adıyla anılmaktaydı. Adaşı, dönemin İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı Yozgatlı Mehmet Gül ile karıştırılmamak için “Elazığlı Mehmet Gül” olarak da bilinen Mehmet Gül , kansere yenik düştü.

Ülküdaşları ve sevenleri Mehmet Gül’ü İstanbul’da Fatih Camii’nden son yolculuğuna uğurladı.

Cenaze törenine İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da katıldı. Dervişoğlu’nun Gül’ün tabutunu sırtlayıp cenaze arabasına kadar götürdüğü görüldü.

Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ eski milletvekili Prof.Dr. Mustafa Gül’ün de kardeşi olan Mehmet Gül’ün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazında çok sayıda eski dava arkadaşı ve sevenleri hazır bulundu.

Cenaze namazının ardından hocanın cemaatten helallik almasından sonra Mehmet Gül’ün cenazesi Büyükçekmece mezarlığına götürüldü. Burada yapılan duaların sonrasında Mehmet Gül toprağa verildi. Gül ailesinin taziyelere Vatan Caddesi’ndeki Akgün Otel’de kabul edeceği bildirildi.

1956 yılında Elazığ’da doğan Gül, İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi iken 12 Eylül'de tutuklandı.

Müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 10 yıl hapis yatan Gül, 1993’de Özal döneminde İnfaz yasasından faydalanarak tahliye oldu. İstanbul’ da iş hayatına atılan Gül, evli ve bir çocuk babasıydı.