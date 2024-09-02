Mehmet Kasım Gülpınar Kimdir?

Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Kasım Gülpınar Kimdir?

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Gülpınar, görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı. İstifasının ardından yaptığı açıklamada, herhangi bir partiye katılma planının olmadığını belirtti. Gülpınar, istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Görevime bağımsız olarak devam edeceğim. Şu an için başka bir partiye katılma planım yok" dedi. Peki, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar kimdir?

MEHMET KASIM GÜLPINAR KİMDİR?

Mehmet Kasım Gülpınar, 20 Eylül 1969'da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan Gülpınar, öğretmenlik, muhabirlik ve danışmanlık yaptı.

2011-2023 yılları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Şanlıurfa milletvekili olarak görev yaptı.

2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi adayı olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Gülpınar, kısa süre önce partisinden istifa etti.

Son Haberler
Birbirinin gözünü oymak deyimi ne anlama geliyor?
Birbirinin gözünü oymak deyimi ne anlama geliyor?
Birbirine girmek deyimi ne anlama geliyor?
Birbirine girmek deyimi ne anlama geliyor?
Çikolata hakkında pek bilinmeyen 21 çarpıcı bilgi
Çikolata hakkında pek bilinmeyen 21 çarpıcı bilgi
Alman sağı tarihi zaferini kutluyor: Nazi ruhu diriliyor mu?
Alman sağı tarihi zaferini kutluyor: Nazi ruhu diriliyor mu?
Yozgat'ın Mucit Macit'lerinden iddialı buluş
Yozgat'ın Mucit Macit'lerinden iddialı buluş