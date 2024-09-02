Mehmet Kasım Gülpınar Kimdir?

MEHMET KASIM GÜLPINAR KİMDİR?



Mehmet Kasım Gülpınar, 20 Eylül 1969'da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan Gülpınar, öğretmenlik, muhabirlik ve danışmanlık yaptı.

2011-2023 yılları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Şanlıurfa milletvekili olarak görev yaptı.

2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi adayı olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Gülpınar, kısa süre önce partisinden istifa etti.