Mehmet Metiner çark etti. Dört AKP'liden özür diledi

AKP’nin hüsran yaşadığı yerel seçimler sonrası partisine yönelik eleştirilerde bulunan ve son olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un açıklamalarına tepki gösteren AKP eski milletvekili Mehmet Metiner isim isim sayarak çark etti.

Metiner, mesajında Fuat Oktay, Jülide Sarıeroğlu, Tuğrul Türkeş ve Zehranur Aydemir'den özel olarak af diledi.

PAYLAŞIMDAKİ BİR CÜMLE DİKKAT ÇEKTİ

Metiner'in özür dilediği dört ismin de Ankara milletvekili olması dikkat çekti.

Metiner'in, AKP'li dört ismi özel olarak sayıp af dilediği paylaşımında "Birimizin hukuku diğerinin hukuku, birimizin itibarı diğerimizin itibarıdır." cümlesi gözlerden kaçmadı.

Mehmet Metiner'in paylaşımının tamamı şu şekilde oldu.

“Bir anlık gafletime yenik düştüm” diyen Metiner’in X hesabından yaptığı ‘BİR HATA ETTİM, AFFOLA!’ başlığıyla yaptığı açıklama şöyle:

“Fuat Oktay çok değer verdiğim bir kardeşim. Cumhurbaşkanı eski yardımcısı. Ankara Milletvekili.

Jülide Sarıeroğlu benim için çok kıymetli eski bakanımız ve genel başkan yardımcım. Ankara Milletvekili.

Tuğrul Türkeş kadim dostum. Eski bakanımız. Ankara Milletvekili.

Zehranur Aydemir genç Ankara milletvekilimiz.

‘HATA BENİM, SUÇ BENİM, KEŞKE OLMASAYDI’

İstemeyerek üzülmenize sebebiyet verdiğim için sizlerden helallik diliyorum.

Hata benim. Suç benim.

Bir anlık gafletime yenik düştüm.

Keşke olmasaydı.

Ama oldu.

Her birinizi çok sevdiğim halde oldu işte.

Son derece üzgünüm.

Gönlünüzü incittiğim ve hak etmediğiniz eleştirilere muhatap kıldığım için.

Affola!

Biz güçlü bir ailenin mensuplarıyız. Birimizin hukuku diğerinin hukuku, birimizin itibarı diğerimizin itibarıdır.

Yunus Emre ne güzel demiş asırlar öncesinden, kulak verelim:

Gönül Çalab’ın tahtı, Çalab gönüle baktı,

İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise.”

NE OLMUŞTU?

31 Mart 2024'te gerçekleştirilen yerel seçimlerde ciddi oy kaybı yaşayan AKP'de bir de Van krizi yaşanmıştı. DEM Partili adayın kazandığı seçimler sonrası Van'da mazbata krizi ortaya çıkmış, yaşanan gerilim sonrası mazbata DEM Partili adaya verilmişti.

Bu gelişme sonrası Saray'ın danışmanı Mehmet Uçum'un yaptığı "Tutumlar kaydediliyor" açıklaması AKP içerisinden ciddi tepki çekmiş, Metiner de Uçum'a sert sözlerle eleştiri getiren AKP'lilerden biri olmuştu.