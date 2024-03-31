Mehmet Metiner yenilgiyi kabul etti

Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Metiner yenilgiyi kabul etti
Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, seçim sonuçlarını X'te yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

AKP eski milletvekili ve iktidarın koyu savunucularından gazeteci Mehmet Metiner Twitter (X) hesabından seçim sonuçlarına ilişkin paylaşım yaptı.

Metiner'in "Üzgünüm" dediği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Yanlış hesap sandıktan döner dedim. Kibir budalalarına dikkat dedim. Hem kel hem fodul olanlara dikkat dedim. Reis’in kendisine verdiği yetkiyi sahada kötüye kullanan kibir abidelerine dikkat dedim. Sahada gördüklerimi yazdım. An itibariyle üzgünüm. İnşaallah ilerleyen saatlerde tablo değişir. İnşaallah yanılırım...

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Metiner'in paylaşımına takipçilerinden de farklı tepkiler geldi.

Bir takipçisi emeklileri işaret eden yorumunda şunları söyledi:

"Biz de söyledik, emekliler senin asıl seçmen kitlen. Ekonomi çok önemli. Konuşma, partiye zarar verme, sus. Sen daha mı iyi bileceksin. EYT hata dedik. seyyanen zam hata dedik. Uzay programı hata dedik. Sakalımız yoktu, sözümüz dinlenmedi.

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