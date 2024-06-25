Mehmet Şimşek – CHP görüşmesi AKP’yi karıştırdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, geçtiğimiz gün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü. 4 saatten uzun süren görüşmeden sonra Karatepe, Şimşek’e 4 ana başlıkta önerilerini iletti fakat anlaşma sağlanamadığını ifade etti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise, görüşmeye ilişkin, "Bugünkü görüşmede Mehmet Şimşek Bey, basına verilen konularda hükümet olarak ne yaptığımızı dünya örnekleriyle paylaşmış oldu" ifadelerini kaydetti.

"BU BİR DİYALOG DEĞİLDİR; SİYASİ İSTİSMARDIR”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe’nin gerçekleştirdiği görüşmeye ve görüşmenin ardından yapılan açıklamalara, AKP çevresinden tepkiler gelmeye başladı.

AKP Artvin Milletvekili Faruk Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İktidar muhalefet diyaloğu demokrasilerde önemlidir. Ancak, CHP heyetinin Hazine Maliye Bakanımız ile görüşmelerden sonra yaptıkları açıklamalar etrafındaki tartışmaları hayretle izliyorum" ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında, "CHP heyetinin açıklamalarından bir talimat listesi ile görüşmeye gittikleri anlaşılıyor. Burada bir rol karmaşası yaşandığı açık. İktidarın görevi politikaları belirlemek ve uygulamak, muhalefetin görevi iktidarın göremediğini düşündüğü şeyleri dillendirmek ve eleştirmektir. Bir talimat listesi dayatmak değil.” ifadelerini kaydeden Çelik, bu tutumun Cumhurbaşkanı ve hükümetinin iyi niyeti ile bağdaşan bir yaklaşım olmadığını iletti.

Çelik, “Bu bir diyalog da değildir. Siyasi istismardır, popülizmdir. Ekonomimizin en son ihtiyaç duyduğu şeylerdir." ifadesini kaydetti.

"GAYRI İZİN VERİLMEMELİDİR"

Söz konusu görüşmeye bir tepki de, eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner’den geldi. Metiner, Faruk Çelik’in sosyal medya paylaşımını alıntılayarak, "Katılıyorum. Bu demokratik diyalog değil siyasi körlük ve çapsızlık örneğidir. CHP’nin AK Parti’mizin kayyımı gibi davranmasına gayrı izin verilmemelidir" açıklamasını yaptı.

NELER OLMUŞTU?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz gün saat 10.00’da Hazine ve Maliye Bakanlığı binasında bir araya gelmişti. Mehmet Şimşek, Yalçıntepe’yi bakanlık binasının kapısında karşılarken görüşme 4 saat sürmüştü.

Görüşmenin ardından Karatepe, Şimşek’e önerilerini 4 başlıkta ilettiklerini fakat anlaşma sağlanamadığını belirtti. CHP Genel Merkezi’nde bir basın açıklaması gerçekleştiren Yalçıntepe, söz konusu görüşmede asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam gibi “yoksullaştırıcı ekonomi politikaları" adını verdiği konuların özellikle konuşulduğunu ifade etti.

Karatepe, gerçekleştirdiği açıklamada, "Biz önerilerimizi sunduk ve takipçisi olacağız. Görüşmeye 4 talep ile gittik ancak dört saatin sonunda acı reçeteyi yine vatandaşa çıkaran anlayışında bir değişim iradesi olmadığını maalesef gördük" ifadelerini kullandı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise "Bugünkü görüşmede Mehmet Şimşek Bey basına verilen konularda hükümet olarak ne yaptığımızı dünya örnekleriyle paylaşmış oldu" ifadelerini kaydetti.