Mehmet Şimşek euro ile alınan borcu ihracat diye duyurdu. İşte o açıklaması

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Mehmet Şimşek euro ile alınan borcu ihracat diye duyurdu. İşte o açıklaması
Hazine'nin tahvil ihracıyla borçlanması dünya devi dört bankaya yetkilendirilmesinin ardından çıkan haberler üzerin Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Mehmet Şimşek,"2 milyar euroluk ihracımız dün başardık" dedi. Mal mı ihracat edilerek para kazanılmıştı yoksa tahvil ihracıyla yüzde 6,125 lik faizle mi borçlanılmıştı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurt dışında 6 yıl vadeli euro cinsi tahvil ihracı için bankaları yetkilendirdi.

IFR'da yayımlanan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihracı için dünyanın dev bankalarından Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale'i yetkilendirdi. 2 Milyar Euro tahvil ihracı yapıldı. Faizi ise euro için büyük bir rakam olan yüzde 6,125 olduğu iddia edildi. İşte bu haberlerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Şimşek İddialar için "programımızın hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyecek." dedi

"Euro cinsinden tahvil verin yüksek faizden borçlandık" diyemediği iddia edilen. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Euro tahvil ihracına ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Ülke tarihimizdeki en yüksek tutarlı Euro ihracımızı dün başarıyla tamamladık.

Üç yıl aradan sonra ihraç ettiğimiz 2 milyar tutarındaki ilk Euro tahvilimizin spreadi 2017’den beri en düşük seviyede gerçekleşti.

Beş kattan fazla talep gelen işlemimiz, bu sene yatırım yapılabilir nota sahip ülke ihraçları dışında gerçekleşen ilk Euro ihracı oldu.

Hedeflerimize ulaşmamız engellenemeyecek

Bu başarılı ihraç uluslararası yatırımcıların ülkemize olan güveninin, programımıza duyulan inancın açık bir göstergesidir.

Yerel seçim sürecinde kısa vadeli beklentiler ile oluşturulan spekülatif söylemler ve pozisyonlar programımızın hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyecek."

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