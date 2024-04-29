Mehmet Şimşek neşteri vurdu: Banka hesapları didik didik inceleniyor

Kaynak: A Haber
Mehmet Şimşek neşteri vurdu: Banka hesapları didik didik inceleniyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasaplar, manavlar, kuaförler, ve doktor muayenehaneleri gibi işletmeleri mercek altına aldı. IBAN ile ödeme alıp fiş kesmeyen esnafa ceza kesilecek.

İşletmelerde, müşterilere IBAN kullanarak ödeme yapmaları yönünde yönlendirme yapıldığı ve alışveriş karşılığında fiş veya fatura kesilmediği tespit edilen esnaflar için kötü haber geldi.

“HER FİŞ İÇİN 3 BİN 400 LİRA”

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm işletmelerin hesaplarına IBAN yoluyla gelen transferleri incelemeye başladı.

Ödemeyi banka hesabından alıp fiş vermeyen işletmelere her bir fiş için 3.400 TL, fatura vermeyen işletmelere ise her bir fatura için 3.400 TL’den az olmamak üzere belgede yer alması gereken tutarın yüzde 10’u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek.

“DEVLETİ VERGİ KAYBINA UĞRATTILAR”

Devleti vergi kaybına uğrattıkları için bu işletmeler vergi incelemesine tabi tutulacak.

Son dönemde esnaf, banka POS cihazlarının yüksek komisyon oranları ve alışveriş bedelinin tahsil sürelerinin 45 güne yaklaşması nedeniyle IBAN ile ödemeye yönelmişti.

Pek çok esnaf işyerine IBAN’ların olduğu kare-kodlu tabela koymaya başlamıştı. Ancak IBAN ile ödeme suistimalleri de beraberinde getirdi.

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