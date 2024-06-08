Mehmet Şimşek patronları üzecek kararı açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İklim Ekonomisi Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi"nde ekonomiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Şimşek, şirketlere yönelik vergi avantajlarının Temmuz ayında yenilenmeyeceğini belirtti.

KKM uygulamasından çıkışın önemli bir öncelikleri olduğunu ve bu çıkışın piyasayı bozmadan gerçekleşeceğini vurguladı.

Türk lirası cinsinden KKM uygulamasının sona erdiğini duyuran Şimşek, döviz cinsinden vergi avantajlarının da yenilenmeyeceğini ifade etti.

Şimşek mevduat faiz gelirlerine sınırlı bir vergi getirildiğini ve bu durumun Türk lirası mevduatlarını daha cazip hale getireceğini dile getirdi.

Bakan enflasyon beklentilerinde iyileşme olduğunu belirterek, önümüzdeki 12 ayda enflasyonun %33'e, sonraki 24 ayda ise %21'e ineceği öngörüsünde bulundu.

Şimşek "Artık Türk lirası cinsinden KKM’ye son verdik. Döviz cinsinden de şimdiden haber vereyim ben temmuzda biz şirketlerin vergi avantajını yenilemeyeceğiz.

Artı şu anda mevduat faiz gelirlerine sınırlı bir vergi koyduk. Dolayısıyla o hususu da çalışıyoruz. Dolayısıyla normal Türk lirası mevduat daha cazip hale gelecek diye düşünüyoruz.

Enflasyonla ilgili de konuşan Şimşek "Enflasyonun kalıcı şekilde düştüğünü göreceğiz" açıklamasını yaptı.