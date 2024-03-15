Mehmet Şimşek patronların yüzüne söyledi! Dolar sahiplerini ilgilendiriyor: Affı yok

Kaynak: Ekonomim
Mehmet Şimşek patronların yüzüne söyledi! Dolar sahiplerini ilgilendiriyor: Affı yok
Bakan Mehmet Şimşek, patronlarla yaptığı görüşmede çarpıcı açıklamalar yaptı. “İhracatçıların istediği kurlar gelmeyecek” diyen Şimşek, kredilerle dolar alanların tespit edilip karşı yaptırım olacağını, ucuz kredi döneminin bittiğini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni ekonomi programını ve seçim sonrası alınması öngörülen gelişmeleri iş dünyasına aktarmayı sürdürüyor.

Bakan Şimşek, son olarak hem TOBB bünyesindeki 363 oda ve borsa başkanları yanı sıra çeşitli iş insanlarıyla ayrı ayrı bir araya geldi.

Şimşek, patronlara ‘pembe tablo’ çizmedi.

Ekonomim'in aktardığı bilgilere göre Patronlarla bir araya gelen Şimşek döviz kuru ve vergi artışlarına ilişkin konuştu.

İhracatçıların beklediği kur artışının olmayacağının altını çizen Şimşek, gerekmesi durumunda müdahale de yapılacağını kaydetti.

DOLAR EURO ALANA YAPTIRIM UYGULANACAK

Daha önce kullandıkları kredilerle döviz aldığı tespit edilenlerin yakından takip edileceğini vurgulayan Şimşek, bunlara karşı yaptırım uygulanacağı, ucuz kredi döneminin bittiği mesajını verdi.

Şimşek son dönemlerde artan beklentilere karşın, yeni bir stok ve kasa affı olmayacağının altını çizdi.

Öte yandan oda başkanlarına önümüzdeki dönemin zor geçeceğine yönelik mesajlar veren Mehmet Şimşek kimsenin para için kendisine gelmemesi gerektiğini söylediği kaydediliyor.

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