Mehmet Şimşek resmen açıkladı! Artık zorunlu olacak Haziran sonunda başlıyor

Bakanlık, bu yeni sigorta sistemiyle, deprem riski altındaki binaların yanı sıra diğer afetlerden etkilenebilecek binalar ve taşınır malları da güvence altına almayı hedefliyor.

HAZİRAN SONUNDA BAŞLIYOR

Mehmet Şimşek, bu kapsamlı sigorta planının Haziran sonuna kadar aktif hale getirilmesinin amaçlandığını duyurdu.

DASK'TAN SONRA ZAS HAYATA GEÇİYOR

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 1999 yılındaki Gölcük Depremi’nin ardından oluşturulan zorunlu deprem sigortasıyla başlayan yolculuğuna, şimdi de ZAS ile devam ediyor. DASK, şu ana kadar 11,3 milyon poliçe ile deprem teminatı sunarken, Şimşek’in açıklamalarına göre, son depremler sonucu yaklaşık 500 bin hasarlı konuta 35 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştirildi.

Bu yeni adım, doğa kaynaklı afetlerin artış gösterdiği ve taşınır malların da zarar gördüğü günümüz koşullarında büyük önem taşıyor.

Bakan Şimşek, ZAS’ın hayata geçirilmesiyle birlikte, vatandaşların doğal afetlere karşı daha kapsamlı bir koruma altına alınacağını vurguluyor.