Mehmet Şimşek resti çekti: İndirim uygulanmayacak

Kaynak: Hürriyet
Mehmet Şimşek resti çekti: İndirim uygulanmayacak
Bir şirket, yanlışlıkla başka bir hesaba para transferi yaptıktan sonra bu ödemeleri vergisel indirim olarak kullanıp kullanamayacağını Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sordu. Bakanlıktan dikkat çeken bir yanıt geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, mevzuat konusunda belirsizlik yaşayan bireylerin ve şirketlerin sorularını cevaplamaya devam ediyor.

Bu sorular, özelge olarak adlandırılan ve tüm vergi mükelleflerinin erişimine açık olan bir sistem üzerinden yanıtlanıyor.

FRANSA’DA YANLIŞ HESABA PARA GÖNDERDİ

Gazeteci Neşe Karanfil’in haberine göre İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, kendisine yöneltilen bir soruyu “Siber saldırılar sonucu yapılan ödemelerin vergi durumu” başlığı altında ele aldı.

Bir Türk şirketi, Fransa’daki bir tedarikçiden makine ve yedek parça ithalatı için ödeme yapmıştı. Ancak, tedarikçinin banka hesap bilgileri değiştiği için, yeni hesap bilgileri e-posta yoluyla gönderildi.

Yeni hesap bilgilerine yapılan ödemelerin ardından, Fransız tedarikçiden gelen bir e-posta ile banka hesaplarında bir sorun olduğu ve ödemenin iade edileceği bildirildi.

İade gerçekleştikten sonra, tekrar gönderilen e-postada belirtilen hesap numarasına ödeme yapıldı. Ancak, Fransız tedarikçi ödemenin hesaplarına ulaşmadığını belirtti ve banka ile yapılan incelemeler sonucunda, tedarikçinin e-postasının siber saldırıya uğradığı ve ödemenin sahte bir hesaba gönderildiği anlaşıldı.

VERGİ İNDİRİMİ YOK

Şirket, bu ödemenin şirket kazancının hesaplanmasında gider olarak kabul edilip edilemeyeceğini Gelir İdaresi Başkanlığı’na sordu.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, “Bu kurallar ve açıklamalara göre, şirketinizin e-postası siber saldırganlar tarafından ele geçirilerek sahte banka hesabına yapılan ödemeler, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları’nda indirilebilecek giderler arasında yer almadığından, şirket kazancınızın hesaplanmasında gider olarak dikkate alınamaz” şeklinde bir yanıt verdi.

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