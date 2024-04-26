Mehmet Şimşek talimatı verdi. Bazı isimlerin makam araçları altından alınacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Mehmet Şimşek talimatı verdi. Bazı isimlerin makam araçları altından alınacak
Tasarruf vurgusu yapan Mehmet Şimşek kamudaki araçların satışı için harekete geçerken makam araçlarına da sınırlama getirileceği açıklandı.

Kamuda yani tasarruf tedbirleri alınacağı vurgusu yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilk talimatını verdi.

Kamu kurumlarına kayıtlı araçların envanteri çıkarılarak satışa sunulacak. Şimşek’in ilk etapta 500 aracı ikinci etapta ise 1000 aracı satışa çıkaracağı duyuruldu.

Yeni uygulamaların birkaç gün içinde başlayacağı ifade edildi.

LİSTE HAZIRLANDI

Bir tasfiye listesi hazırlandığı açıklanırken bu listenin uzayacağı da belirtildi. Araç satışlarından gelecek gelirlerin ise Hazine’ye aktarılacağı açıklandı.

1024xauto.webp

Öte yandan araç alımı ve kiralanmasında da yeni kuralların geleceği ve bu kuralların sert olacağı vurgulandı.

Güvenlik ve sağlık alanında kullanılan araçlar dışında kamudaki taşıt sayısının artışı olmayacak.

ARAÇLARA SINIRLAMA

Kamudaki makam araçlarının kullanımına da sınırlama geliyor. Makam aracı kullanacak kadroların yeniden hazırlanacağı belirtildi.

Bazı pozisyonlardaki makam aracı uygulamasına son verilecek.

115 BİN ARAÇ

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, kamu idarelerinin mülkiyetinde 115 bin 904 adet taşıt bulunuyor. Bu taşıtların 72 bin 373’ü savunma ve güvenlik, 9.973’ü sağlık, 8.136’sı tarım ve ormancılık, 7.579’u eğitim, 4.772’si adalet, 13 bin 71’i ise diğer idari hizmetlerde kullanılıyor.

is.jpg

İlgili Haberler
AKP’li başkan makam aracını satışa çıkardı: İlan sitesine yazdıkları dikkat çekti
Son dakika... Mehmet Şimşek'ten KDV zammı açıklaması
Mehmet Şimşek açıkladı. Dünya Bankası ile anlaşma yapıldı. Daha da borçlanacağız
Son Haberler
İstanbul'da bu yollar pazar günü kapalı! Okumadan yola çıkmayın Gündem
İstanbul'da bu yollar pazar günü kapalı! Okumadan yola çıkmayın
Azerbaycan iklim değişikliği konusunda cesur adımlar atmaya hazırlanıyor Dünya
Azerbaycan iklim değişikliği konusunda cesur adımlar atmaya hazırlanıyor
ABD’de askeri nakliye uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti Dünya
ABD’de askeri nakliye uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti
Vatandaşın borcunun vatandaş ödedi. İki günde 84 bin lira topladılar Gündem
Vatandaşın borcunun vatandaş ödedi. İki günde 84 bin lira topladılar
Türkiye'nin otomobil ihracatı 3 ayda 2,5 milyar doları geçti Ekonomi
Türkiye'nin otomobil ihracatı 3 ayda 2,5 milyar doları geçti
Seyir halindeki tır alevlerin kurbanı oldu Yerel Haberler
Seyir halindeki tır alevlerin kurbanı oldu
Otomobil devrildi: 1 ölü Yerel Haberler
Otomobil devrildi: 1 ölü