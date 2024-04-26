Mehmet Şimşek talimatı verdi. Bazı isimlerin makam araçları altından alınacak

Kamuda yani tasarruf tedbirleri alınacağı vurgusu yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilk talimatını verdi.

Kamu kurumlarına kayıtlı araçların envanteri çıkarılarak satışa sunulacak. Şimşek’in ilk etapta 500 aracı ikinci etapta ise 1000 aracı satışa çıkaracağı duyuruldu.

Yeni uygulamaların birkaç gün içinde başlayacağı ifade edildi.

LİSTE HAZIRLANDI

Bir tasfiye listesi hazırlandığı açıklanırken bu listenin uzayacağı da belirtildi. Araç satışlarından gelecek gelirlerin ise Hazine’ye aktarılacağı açıklandı.

Öte yandan araç alımı ve kiralanmasında da yeni kuralların geleceği ve bu kuralların sert olacağı vurgulandı.

Güvenlik ve sağlık alanında kullanılan araçlar dışında kamudaki taşıt sayısının artışı olmayacak.

ARAÇLARA SINIRLAMA

Kamudaki makam araçlarının kullanımına da sınırlama geliyor. Makam aracı kullanacak kadroların yeniden hazırlanacağı belirtildi.

Bazı pozisyonlardaki makam aracı uygulamasına son verilecek.

115 BİN ARAÇ

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, kamu idarelerinin mülkiyetinde 115 bin 904 adet taşıt bulunuyor. Bu taşıtların 72 bin 373’ü savunma ve güvenlik, 9.973’ü sağlık, 8.136’sı tarım ve ormancılık, 7.579’u eğitim, 4.772’si adalet, 13 bin 71’i ise diğer idari hizmetlerde kullanılıyor.