Mehmet Şimşek TOGG'da bulamadığı özelliği açıkladı. Bu yüzden TOGG kullanmıyormuş

Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek, TV100 programında ekonomiye dair açıklamalarda bulundu. Merak edilen konulara dair açıklamalarda bulunan Şimşek sosyal medyada sık konuşulan konulardan TOGG meselesine de değindi.

Neden TOGG kullanmadığına dair açıklama yapan Şimşek TOGG araçlarında zırh özelliğinin olmadığını Türkiye’de bir terör tehdidi olduğunu ve bu makamlara zırhlı araç verildiğini ifade etti. Yarın TOGG’un zırhlı aracının olması durumunda TOGG kullanacağını, kendisinin de TOGG’dan memnun olduğunu söyledi.

Şimşek bu konunun bir popülizm olduğunu ve bir kenara bırakılması gerektiğini söyledi. Şimşek’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Şimşek, asgari ücretin Haziran ayı itibari ile 524 dolar olduğunu ve asgari ücretin Türkiye’de düşük olmadığını savundu:

Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz. Asgari ücret AK Parti hükümetlerinde dolar bazında ciddi oranda arttı. Haziran 2024 itibariyle asgari ücret 524 dolar. Bu sene reel olarak asgari ücret artmış olacak.

Asgari ücret yüzde 49 arttı. İlk 6 ayda enflasyon yüzde 20'lerde olacak. Yıl sonunda enflasyon piyasanın beklediği gibi olsa bile yüzde 42-43'lerde olacak. Gelişmekte olan ülkelerde en yüksek asgari ücret bizde. Türkiye'de asgari ücret düşük değildir. Asgari ücreti vergi dışında bıraktık. Bu sene bunun bütçeye maliyeti 670 milyar TL.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ZAMMI

Yurt dışı çıkış harcında taslağın son hali verilmedi. Şu anda vergi taslağı ham durumda. Asgari kurumlar vergisi hususunu iş dünyası ile konuşacağız.