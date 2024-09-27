Mehmet Şimşek vatandaştan sabır istedi. '2025 2024'ten 2026 2025'ten daha iyi olacak'

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde iş dünyası ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Şimşek, Orta Vadeli Programın nihai hedefinin sürdürülebilir yüksek büyüme, daha adil gelir dağılımı ve kalıcı refah artışı olduğuna dikkat çekti.

Bu hedeflerin makroekonomik altyapısını oluşturduklarını ifade eden Bakan Şimşek, en öncelikli hedeflerinin enflasyonu kalıcı şekilde tek haneye düşürmek olduğunu vurgulayarak, "Çünkü enflasyon tek haneye düştüğünde ülkede büyüme hızı artıyor. Kalıcı refah artışı için, önünüzü görmeniz için, yatırımlarda, verimlilikte, inovasyonda atılım için fiyat istikrarını sağlamamız lazım" ifadelerini kullandı.

"2025 YILI 2024'TEN, 2026'DA 2025'TEN ÇOK DAHA İYİ OLACAK"

Esnaf ve vatandaşlardan sabretmesini isteyen Şimşek, enflasyonu düşürerek emeklinin çalışanın kalıcı şekilde alım gücünü arttıracaklarını ifade etti.

Şimşek yaptığı açıklamada, "Bizden de beklenen bu. Hayat pahalılığı ve enflasyon önemli bir sorun. Enflasyonu kalıcı bir şekilde indirerek topyekün kalkınma sağlayacağız. Öngörülebilirliği artıracağız. En zorlu sürecin önemli bir kısmı geride kaldı. Cumhurbaşkanımız da söyledi. 2025 yılı 2024'ten daha iyi olacak. 2026'da 2025'ten çok daha iyi olacak. Neden? Enflasyonu düşürmeye, bütçede disiplini sağlamaya başladık. Bir çok sorunu yönetilebilir düzeye çektik. Programımız 3 yıllık ve ilk yılda önemli sonuçlar aldık. Önümüzdeki dönemde de almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.