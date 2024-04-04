Mehmet Şimşek'i çılgına çeviren banka müdürü ortaya çıktı

TV100 yazarı Fuat Uğur, dün yazdığı yazıda, 31 Mart’ta yapılan yerel seçimler öncesinde Mehmet Şimşek'in bir kamu bankası Genel Müdürünü ile arasında geçen olayı aktardı. Genel müdürün kararıyla banka müşterilerine bir mesaj gönderildiğini ve mesajın Şimşek'i çılgına çevirdiğini söyleyen Uğur, söz konusu olayın sandığa nasıl yansıdığını değerlendirdi.

Fuat Uğur, dün yazdığı yazıyı bugün de devam ettirdi ve söz konusu banka müdürünün ortaya çıktığını belirtti.

Yazısının ardından banka müdürünün kendisini aradığını söyleyen Uğur, “Yazı yayınlandıktan sonra “O bankanın Genel Müdürü benim” diyerek beni Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih aradı” ifadesini kullandı.

Uğur, bugünkü yazısına, “ “Dün “Seçim öncesi Mehmet Şimşek’i çılgına çeviren kamu bankası Genel Müdürü ne yaptı?” başlığıyla bir yazı (*) yayınladım.” sözleriyle başladı ve bir kamu bankasının, müşterilerine, “Bilgilendirme: Değerli müşterimiz, 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren Bireysel Kredi Kartlarındaki taksit uygulamalarında güncelleme yapılacaktır. 31 Mart 2014 tarihine kadar güncel harcamalarınızı kampanya dahilinde taksitlendirebilirsiniz.” şeklinde bir mesaj gönderdiğini ifade etti.

Söz konusu mesaj üzerine, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, bankanın Genel Müdürü’nü arayıp “Bunu nasıl yaparsınız, daha henüz resmiyete dökülmemiş bir ve tam olarak kararlaştırılmamış bir tasarıyı karar olarak uygulamaya sokarsınız” ifadelerini kullandığını anlatan Uğur, bu yazıda Genel Müdürün kim olduğunu yazmadığını aktardı.

Yazının yayınlanmasının ardından, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih’in “O bankanın Genel Müdürü benim” diyerek kendisini aradığını ifade etti ve müdürün kendisine, “Ekrem İmamoğlu gibi ben de Trabzon Akçaabat doğumluyum. Kendisiyle farklı zaman dilimlerinde Trabzonspor kulübü yönetiminde bulunduk. Ama onunla futbol oynamışlığım yok” dediğini ifade etti.

Uğur, “Zaten bu duyduğum söylentiye asla inanmak istemediğimi yazımda ifade etmiş ve “Bu bilginin doğru çıkmamasını diliyorum. Yoksa hakikaten müthiş bir hayal kırıklığı yaşayacağım” demiştim. O zaman mesajın siyasi amaçla seçim öncesi gönderildiğine dair kanaatler daha da pekişmiş olacaktı.” İfadeleriyle yazısına devam ederken, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih’le oldukça samimi bir konuşma yaptıklarını belirtti.

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih’i dinlerken endişeye kapıldığının altını çizen Uğur,”Devlet bürokrasisi adeta “Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgârına” diye bir yelken açmış, açık denizde pupa yelken seyrediyor. İstikamet ise meçhul. Apollo 13’ün istikameti ise en azından belliydi, gidemediler ama geri dönmeyi başardılar.” İfadelerini kullandı.

Banka tarafından, müşterilere söz konusu mesajın gönderildiğinin doğru olduğunu ve bankanın, müşterilerinin tamamına değil yaklaşık 900 binine bu mesajı gönderdiğini ileten Uğur, “Çünkü peşin fiyatıyla taksitle alışveriş yapanlara gönderilmekteydi bu mesaj ve herkesi kapsamıyordu. Ama benzer mesajları diğer bankalar da göndermişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yazımda da ifade ettiğim üzere kendisini aramış ve serzenişte bulunmuştu. Ama dediğine göre daha sonra diğer bankaların genel müdürlerini de aramıştı.” açıklamasında bulundu.

BU MESAJIN GÖNDERİLMESİ KESİNLİKLE YANLIŞTI

Uğur, Üstünsalih’e, “Doğru muydu, nasıl buna izin verdiniz” şeklinde bir soru yönelttiğini ve cevap olarak, “Kesinlikle yanlıştı, ben olsaydım göndermezdim” yanıtını aldığını kaydetti.

Üstünsalih’in kendisine olayın nasıl gerçekleştiğini anlattığını ifade eden Uğur, Genel Müdürün sözlerini şu şekilde aktardı:

“1-7 Mart 2024 tarihinde BDDK’dan gelen taleple, saat 17.00 de kurumun binasında BDDK Başkan Yardımcısı Murat Metin Başkanlığında bankalarla bir toplantı düzenleniyor.

2-Gündem; kredi kartı harcamalarındaki yüksek artışların sınırlandırılması, kredi kartı limitlerindeki yüksek artışların sınırlandırılması, nakit avans uygulamasının sınırlandırılması ve bankaların kredi kartı büyümelerinin düşürülmesi konusundaki görüş ve önerilerin talep edilmesi olarak BDDK yetkilileri tarafından bildiriliyor.

3-Toplantının başlangıcında BDDK Başkan Yardımcısı sektördeki peşine taksit, ilave taksit, taksit erteleme ve ekstre erteleme gibi endüstri standardı uygulamalarının sonlandırılmasını istediklerini net biçimde belirtiyor.

4-Bunun üzerine sadece peşin alışverişe taksit ve taksit erteleme özelliklerini düzenli kullanan müşterilere yönelik mesajlar atılıyor. O da benim yukarıda paylaştığım SMS mesajı malum.”

BDDK BANKA GENEL MÜDÜRLERİNİ BY PASS MI ETTİ?

Genel Müdür Abdi Serdar Üstünsalih’in, Bakan’ın kendisini aradığını ve durumu ona da açıkladığını, kararın, BDDK Başkan Yardımcısı’nın düzenlediği toplantıyla alındığını ifade ettiğini kaydeden Uğur, “Abdi Serdar Üstünsalih bu mesajın atılması üzerine daire başkanı ve ilgili müdürlere büyük tepki göstermiş. Ancak bu yetkililer “Efendim BDDK o kadar kati ve sorgulanmaması talimatıyla bizi yönlendirdi ki sizin haberiniz var zannettik” demişler.” İfadelerini kullandı.

Fuat Uğur, yazısında, Vakıfbank Genel Müdürü Üstünsalih’in “Bu uygulamanın yavaş yavaş ve peyder pey başlaması daha doğru olurdu. Sayın Bakan da bunu organize etmeye çalışıyordu ama BDDK böyle bir organizasyon yaptı” dediğini aktardı.

ACİL NEŞTER ATILMASI GEREKİYOR

Mehmet Şimşek’in konuştuğu BDDK Başkanı’nın, ‘1 Nisan’dan önce bu konuda paylaşım yapın’ şeklinde bir dayatmasının bulunmadığını belirten Uğur, “Vakıfbank Genel Müdürü Sayın Abdi Serdar Üstünsalih, diğer bankalardan da bu mesajı atanlar olduğunu belirterek ihalenin kendisine kalmasının sebebini ise “Nisan ve Mayıs aylarında bankaların genel kurulları yapılır ve yönetim kurullarıyla genel müdürleri seçilir. Sanırım bununla bağlantılı bir yıpratmaya yönelik” sözleriyle açıklıyor.” İfadelerini kaydetti.

Uğur, yazısını, “Sorunun çözülmesi için ACİL NEŞTER atılması gerekiyor. Bu yüzden “Bir sorunumuz var Beştepe!” diyorum ben.” İfadeleriyle sonlandırdı.