Mehmet Şimşek'in çevresine söyledikleri ortaya çıktı: Erdoğan'a izin vermeyeceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimleri kazandıktan sonra yeni kabineyi açıklamıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek getirildi.

Erdoğan’ın ekonominin dümenini yeniden Mehmet Şimşek’e teslim etmesinin ardından geçmişte kullandığı sözler yeniden gündem gelmişti.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay da Mehmet Şimşek ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Balbay Şimşek’in çevresiyle şu değerlendirmeyi yaptığını paylaştı:

“Cumhurbaşkanı ısrar ediyorsa, daha fazla direnemiyorsunuz. Önümüz yerel seçim, popülist politikalar uygulamak isteyecekler. Ben de izin vermeyeceğim. Bu şekilde ne kadar giderse gidecek...”

“Şimşek’in devir teslimde söyledikleri yukarıdaki kulis bilgisini doğruluyor” diyen Balbay... Şimşek’in “Rasyonel zemine geri dönülecek” derken her şeyi özetlemiş olduğunu söyledi.

Balbay Erdoğan’ın ekonominin yönetim vitrininde Şimşek’i göstererek dış dünya ile yeni bir bağlantı kurmaya çalışacağını yazdı.

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de 8 yıl önce Mehmet Şimşek hakkındaki zehir sözleri ortaya çıktı. Devlet Bahçeli, Mehmet Şimşek için "Hırsızın 15 günü kaldı" demişti. Bahçeli "Yalan, talan, ihanet ve hırsızlık ile anılacak olan AKP'nin kara dönemi 15 gün sonra nihayet sona erecektir. Türkiye 7 Haziran günü sandığa gidecek ve yeni bir dönem için iradesini gösterecektir. Sabredin az kaldı.” ifadelerini kullanmıştı.