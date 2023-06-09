Mehmet Şimşek’in ilk hamlesi ortaya çıktı. Hep şikayet ettikleri Reuters’a sızdırdılar

Seçimi kazanan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ise Mehmet Şimşek atandı. Şimşek devir teslim töreni ile görevi Nebati'den teslim aldı.

İktidarın hep eleştirdiği Reuters, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Türkiye Bankalar Birliği üyesi bankalar ile gelecek hafta bir araya geleceğini duyurdu.

Konuya yakın bankacıların verdiği bilgiye göre toplantının gelecek hafta perşembe günü olması bekleniyor.

"DOĞAL BİR TOPLANTI"

Üst düzey bir bankacının "Bu doğal olarak yapılması gereken bir toplantı" dediği öne sürüldü. Kaynaklar yeni bakan ile sektör değerlendirmesinin ve güncel konuların görüşülmesinin beklendiğini ifade etti.

'RASYONEL ZEMİN' VURGUSU YAPMIŞTI

Şimşek, atanmasının hemen ardından "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmamıştır" açıklamasını yapmıştı.

Şimşek, Twitter paylaşımında da "Öngörülebilirliği artıracak kurallar temelinde politika yapıcılığına bağlılığımızı teyit ediyoruz" demişti.