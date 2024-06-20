Mehmet Şimşek'in kafasındaki plan sızdı. Satır satır listelendi

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ink kafasında yeni ekonomi planını açıkladı.

Yavuzyılmaz, Kamu İktisadi Teşebbüsü altında faaliyet gösteren Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi- BOTAŞ, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı-TPAO, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi- TŞFAŞ ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi-TEDAŞ gibi dev şirketlerin içinde bulunduğu 19 kuruluşun yabancı sermaye elde etmek için satılacağını söyledi.

Yavuzyılmaz Bakan Mehmet Şimşek'in yaptığı yurt dışı ziyaretlerinde yatırımcıları Türkiye'ye davet ettiğini ve sözler verdiğini söyledi. Bu ziyaretlerde devlete ait dev şirketler yabancılara peşkeş çekildiğini savunan Yavuzyılmaz, buu şirketlerin yönetim kurulu üyelerinden 7 kişiden 4'ünün Bakan Şimşek tarafından belirlendiğine dikkat çekti. Yavuzyılmaz "Çoğunluğu böylece elde ediyor. Bakan Şimşek, kayyım atar gibi bu yönetim kurulu üyeleriyle devlete ait şirketlerin satılmasını sağlıyor” diye konuştu.

YAVUZYILMAZ HANGİ DEV ŞİRKETLERİ KASTETTİ

CHP'li Yavuzyılmaz'ın kastettiği kamu kaynakları kullanılarak oluşturulan Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT), şirketler arasında BOTAŞ, ÇAYKUR, DHMİ, Devlet Malzeme Ofisi, Elektrik Üretim A.Ş., Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, ETİ MADEN, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, PTT, TCDD, TİGEM, Toprak Mahsulleri Ofisi, TEDAŞ, TEİAŞ, TEMSAN, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Türkiye Petrolleri A.O., TÜRASAŞ, TÜRKŞEKER, Türkiye Taşkömürü Kurumu buluyor.