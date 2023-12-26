Mehmet Şimşek’in kredi kartı taksitlerini neden iptal etmek istediğini açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Nermin Özkaya
Mehmet Şimşek’in kredi kartı taksitlerini neden iptal etmek istediğini açıkladı
Mehmet Şimşek’in kredi kartı açıklamalarının ardından gazeteci Erdal Sağlam bu konuda sert adımlar atılarak tüketimde kısıtlamaya gidilmeye çalışılacağını dile getirdi.

10 Haber yazarı Erdal Sağlam, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kredi kartı taksitlerine ilişkin açıklamasını köşesine taşıdı.

Mehmet Şimşek’in şu aşamada kira sınırlaması ve kredi kartı taksitlerini kaldıramayacağını dile getiren Erdal Sağlam, seçim öncesi dönemde böyle bir şeyin mümkün olmayacağını savundu.

KREDİ KARTI TAKSİTLERİNİ NEDEN İPTAL ETMEK İSTİYORLAR?

Sağlam’a göre 2024 sonlarına doğru enflasyon, Merkez Bankası’nın beklediği gibi, yüzde 40’ın altına indirilebilirse belki 2025 den itibaren kaldırabilir.

Seçimlerden sonra da belli mallarda taksitlere sınırlandırma getirilebilir.

“Belli ki, Bakan Şimşek faizi bu kadar artırmasına rağmen tüketimin kısılamamasından dertli.” Erdal Sağlam, Bakan Şimşek’in seçimden sonra beklenen, yapısal tedbirleri içeren, kapsamlı bir programa Cumhurbaşkanı’nı ikna etmesinin zor olacağını söyledi.

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