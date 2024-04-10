Mehmet Şimşek’in memura verdiği takım elbise yardımıyla atlet alınmıyor

Mehmet Şimşek imzası ile yayımlanan, “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği” ile 2024 giyim yardımı ortaya çıktı.

Memurlara kıyafet yardımı için ödenmesi kararlaştırılan tutar, “Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Türkiye’deki fiyatlardan haberi yok” eleştirilerine neden oldu.

CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi tutarın düşüklüğüne dikkat çekerek, “Maliye Giyim Marketi’ kurun ve bu fiyatlardan satış yapın” diye konuştu.

AYAKKABI İÇİN 191 LİRA YARDIM

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, devlet dairelerinde çalışan memurlar için belirlediği giyim yardımı miktarları, kamuoyunda tartışma yarattı. Bakanlık, memurlara takım elbise için 677 TL, ayakkabı için ise 191 TL ödeme yapılmasını kararlaştırdı. Ancak CHP’li İlgezdi, Türkiye’deki en düşük takım elbise fiyatlarının, bakanlığın belirlemiş olduğu yardım miktarlarının iki katı olduğuna dikkat çekerek, “Bu kararlar insanların zekasıyla dalga geçiyor” şeklinde eleştirdi.

13 LİRAYA ÇORAP, 92 LİRAYA GÖMLEK, 677 LİRAYA PALTO YARDIMI

BirGün gazetesine konuşan İlgezdi, “2024 yılı giyim yardımı yönetmeliğinde yer alan rakamlar adeta bir kara mizah örneği. TÜİK’in açıkladığı gıda fiyatları gibi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirlediği giyim fiyatları da vatandaşlarla alay etmekten başka bir şey değil. 13 TL’ye çorap, 92 TL’ye gömlek, 677 TL’ye palto fiyatlarıyla, bakanlığın hangi yılın ekonomik verilerini esas aldığını sormak lazım” dedi.

Ayrıca 2024 yılı için avans olarak giyim yardımı dağıtan kurumların, Bakan Şimşek’in imzasını taşıyan yönetmelik gereği, dağıttıkları avansları memurlardan geri talep etmeye başladıkları bilgisi edinildi. İlgezdi, bu durumu, “Kurumlar tarihinde ilk defa, avans giyim yardımlarının altında bir miktarı yönetmelikle belirleyen Mehmet Şimşek, bu kararıyla tarihe geçti. Bakanlığın belirlediği rakamlarla alınabilecek hiçbir şey yokken, diğer yandan yapılan avans iadesi tam anlamıyla bir skandal” ifadeleriyle kınadı.