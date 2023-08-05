Mehmet Şimşek’in yabancı sermayeye verdiği garanti ortaya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yabancı yatırımcılarla yaptığı toplantıda verdiği garanti ortaya çıktı. Şimşek’in faiz artışının süreceği garantisini verdiği öğrenildi.

Mehmet Şimşek’in yabancı sermayeye verdiği garanti ortaya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, JP Morgan'ın organize ettiği, dün gerçekleştirilen Türkiye Ekonomik Forumu kapsamında uluslararası yatırımcılarla bir araya geldi.

Söz konusu organizasyon kapsamında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da sunum yaptı.

Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan'ın yatırımcılarla yaptığı görüşmenin detayları da ortaya çıktı.

İngiliz haber ajansı Reuters, 40'tan fazla yatırımcı ile yapılan toplantıda para ve maliye politikaları ile ekonomik durum ele alındığını yazdı.

Ajans haberinde "Türkiye'nin yeni görünümlü ekonomi ekibi, ekonomik büyüme yavaşlasa da artan enflasyonun önüne geçmek için faiz artırmayı sürdürmeyi taahhüt etti" bilgisine yer verildi.

Reuters'a konuşan ve ismini açıklamaya iki kaynak, Şimşek'in toplantıda "önceliğin enflasyonu düşürmek olduğunu" belirttiğini ve "politikanın daha normal ayarlara döndüğüne dair güvenli bir dil" kullandığını söyledi.

Reuter'ın haberinde Şimşek'in, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parasal sıkılaştırmaya tam destek verdiğini ve "kademeli" faiz artışlarının devam edeceğini aktardığı kaydedildi.

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