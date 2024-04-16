Mehmet Şimşek’ten enflasyon mesajı

Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Şimşek’ten enflasyon mesajı
Mehmet Şimşek “Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız.” Dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son zamanlarda gündeme gelen iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi.

Bakan Mehmet Şimşek atılan iddiaların asılsız olduğunu söyleyerek, enflasyonu düşürmek konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.

Ayrıca Şimşek, çıkan dedikodulara itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Şimşek sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun.

Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını artırmak için yapacak çok işimiz var.

Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız.

Cumhurbaşkanımızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz. Programımız hedeflerine ulaştığında, vatandaşlarımızın refahı da kalıcı olarak artacaktır.

Vatandaşlarımızdan istirhamım; üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız.

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