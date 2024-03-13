Mehmet Şimşek'ten Hafize Gaye Erkan açıklaması. Faiz isteği nedeniyle mi istifa etti?

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Hafize Gaye Erkan’ın faizleri yüzde 60’a çıkarmak istediği için Merkez Başkanlığı görevinden alındığı iddialarına açıklama getirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, DMM’nin açıklamasını kendi sosyal medya hesabından paylaşarak iddiaları yalandı.

"MESNETSİZ VE SPEKÜLATİF"

“Hafize Gaye Erkan, faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındı” iddiasına cevap veren DMM, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını aktardı.

Yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programı, kesintisiz ve kararlılıkla sürdürülmektedir” ifadeleri kullanılırken açıklamanın devamında, “Piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan mesnetsiz ve spekülatif haberlere itibar etmeyiniz” denildi.

Mehmet Şimşek de, yapılan açıklamayı kendi sosyal medya hesabında paylaştı.