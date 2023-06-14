Mehmet Şimşek'ten TÜSİAD kararı. Erdoğan'ın hedefindeydi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in TÜSİAD ile cuma günü görüşme gerçekleştirileceği öğrenildi.

Bloomberg’e konuşan ve ismini vermeyen bir kaynak toplantının TÜSİAD’ın isteği üzerine planlandığını bildirdi.

Toplantıda ayrıca önceki dönemde değişen ekonomi politikaları ve yüksek enflasyonun konuşulacağı bildirildi.

Şimşek’in cuma günü bankacılarla da bir araya gelmesi bekleniyor.

TÜSİAD SÜREKLİ ERDOĞAN’IN HEDEFİNDE

TÜSİAD üyeleri “düşük faiz” politikasını eleştirdikleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sık sık hedef haline geliyordu.

Erdoğan TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan’a yönelik “Dış politikada sen bize ders veremezsin. Önce haddini bil!” demişti.

Erdoğan, “Eğer TÜSİAD bu gidişiyle devam ederse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın” diye konuşmuştu.

Ekonomi eleştirilerine ilişkin de Erdoğan, TÜSİAD’a “Daha önce de ifade ettiğim gibi 'Ülkemizde ekonomik sorunlara teşhis yanlış konduğu için çözüm de yanlış ilerlemektedir' diyor TÜSİAD’ın başındaki. İhracat olmazsa, büyüme olmazsa sen ayakta duramazsın. Bunlar CHP ağızı. İthalat seni bitirir, batırır. Biz bunları yapıyoruz ama sizin anlayışınız bunu anlamaz. Buna klasik anlayışla çözüm aramak beyhudedir. Be zavallı, bizim yanımızda akademisyenlerimizin olmadığını kim söyledi? Biz kiminle nerede, nasıl çalışacağını 20 yıldır ispat etmiş bir partiyiz. Bundan sonra hangi akademisyenlerle çalışacağımızı sana sorarız, o isimlerle çalışırız. Kafaya bak!” ifadelerini kullanmıştı.