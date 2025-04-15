Mehmetçik teröristlerin inlerini basıyor! Çok sayıda ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı mağarada, silah, mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;
"Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam eden Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hâle getirilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi."
???? Irak'ın kuzeyi— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 15, 2025
Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam eden Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit etti.
Kullanılamaz hâle getirilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/EFX3Xa39kJ