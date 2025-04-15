Mehmetçik teröristlerin inlerini basıyor! Çok sayıda ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: DHA

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı mağarada, silah, mühimmat ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı mağarada, silah, mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam eden Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hâle getirilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi."

Son Haberler
Michael Malone’dan Denver Nuggets’a duygusal veda
Michael Malone’dan Denver Nuggets’a duygusal veda
Yasa dışı bahis soruşturmasında Mehmet Ali Erbil'in cezası belli oldu
Yasa dışı bahis soruşturmasında Mehmet Ali Erbil'in cezası belli oldu
Sivas’ta film gibi trajedi: Hastaneden kaçtı, hayatı karardı
Sivas’ta film gibi trajedi: Hastaneden kaçtı, hayatı karardı
4 büyükler Bankalar Birliği anlaşmasından çıksa bile mali kriz bitmeyecek
4 büyükler Bankalar Birliği anlaşmasından çıksa bile mali kriz bitmeyecek
Koltuğu sallantıda olan Bakan'ın sosyal medya oyunu ifşa oldu!
Koltuğu sallantıda olan Bakan'ın sosyal medya oyunu ifşa oldu!