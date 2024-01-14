Mehmetçik'ten PKK'ya Cudi Gabar Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgesinde operasyon

Bölücü Terör Örgütü PKK’ya karşın güvenlik güçlerinin operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Kuzey Irak’ta Mehmetçiklere hain saldırı sonrasında 9 askerimizin şehit düşmesi ile bölgede hem havadan hem de karadan PKK’ya karşı operasyonlar devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cudi, Gabar Dağları ve Beytüşşebap, Bestler Dereler bölgelerinde 37 Tim 518 Jandarma Personeli ile Kahramanlar-42 operasyonunun devam ettiğini açıkladı.

Yerlikaya açıklamasında yılın 365 günü boyunca son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.