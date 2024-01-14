Mehmetçik'ten PKK'ya Cudi Gabar Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgesinde operasyon

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Mehmet Akif Erdem
Mehmetçik'ten PKK'ya Cudi Gabar Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgesinde operasyon
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Cudi, Gabar Dağları ve Beytüşşebap, Bestler Dereler bölgelerinde 518 Jandarma Personeli ile başlatılan Kahramanlar-42 operasyonunun devam ettiğini açıkladı.

Bölücü Terör Örgütü PKK’ya karşın güvenlik güçlerinin operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Kuzey Irak’ta Mehmetçiklere hain saldırı sonrasında 9 askerimizin şehit düşmesi ile bölgede hem havadan hem de karadan PKK’ya karşı operasyonlar devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cudi, Gabar Dağları ve Beytüşşebap, Bestler Dereler bölgelerinde 37 Tim 518 Jandarma Personeli ile Kahramanlar-42 operasyonunun devam ettiğini açıkladı.

Yerlikaya açıklamasında yılın 365 günü boyunca son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

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