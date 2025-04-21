Mehmetçik’ten teröristlere mağara darbesi!

Düzenleme: Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde teröristlerin kullandığı bir mağaranın tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Irak'ın kuzeyinde arama tarama faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği belirtilerek, şu bilgiler verildi:

"Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait yeni bir mağara daha tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi."

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