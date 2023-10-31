Mehter Marşı'nı ezbere bilen Amerikalı

Melih Abubaf isimli Türk YouTuber, ABD ziyaretinde fast food dükkanında çalışan "Mehter Marşı"nı çok sevdiğini söyleyen Diego isimli genç ile çektiği video viral oldu.
31 Ekim 2023 Salı
Melih Abubaf isimli Türk YouTuber, ABD ziyaretinde fast food dükkanında çalışan "Mehter Marşı"nı çok sevdiğini söyleyen Diego isimli genç ile çektiği video viral oldu.
Melih Abubaf isimli Türk YouTuber, ABD ziyaretinde fast food dükkanında çalışan "Mehter Marşı"nı çok sevdiğini söyleyen Diego isimli genç ile çektiği video viral oldu.