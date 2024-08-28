Meksika, ABD ve Kanada ile ilişkilerini askıya aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Meksika, ABD ve Kanada ile ilişkilerini askıya aldı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Salı günü yaptığı açıklamada, büyükelçilerin kendisinin desteklediği yargı reformu önerisini eleştirmesinin ardından, Meksika hükümetinin ülkedeki ABD ve Kanada büyükelçilikleriyle ilişkilerini askıya aldığını söyledi .

Meksika Devlet Başkanı, Yüksek Mahkeme yargıçları da dahil olmak üzere yargıçların halk oylamasıyla seçilmesi için bir reformu dayatıyor. Meksika Kongresi'nin alt meclisindeki bir komite, Pazartesi günü geç saatlerde teklifi kabul ederek, yeni seçilen Kongre Eylül ayında göreve başladığında onaylanmasının önünü açtı.

Destekçiler, reformun demokrasiyi güçlendireceğini ve kamuya hizmet etmediğini savundukları sistemi düzeltmeye yardımcı olacağını söylerken, eleştirmenler ise reformun gücü yürütmenin lehine çevireceğini, yargıçların kariyerlerini sonlandıracağını ve mahkemeleri suç örgütlerinin etkisine daha açık hale getireceğini söylüyor.

ABD Büyükelçisi Ken Salazar yaşananları "Meksika demokrasisinin işleyişine yönelik büyük bir risk" olarak niteledi ve ABD-Meksika ticaret ilişkisine yönelik potansiyel bir risk konusunda uyardı.

Haziran ayındaki seçimlerde Lopez Obrador'un gözde halefi Claudia Sheinbaum'un başkanlığı kazanması ve Morena partisi ile müttefiklerinin alt mecliste büyük çoğunluğu ve Senato'da neredeyse büyük çoğunluğu elde etmesinden bu yana oy oranı keskin bir düşüş gösterdi.

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