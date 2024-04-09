Meksika Devlet Başkanı’ndan Ekvador’a tepki. Büyükelçiliği polisler basmıştı

Kaynak: AA
Meksika Devlet Başkanı’ndan Ekvador’a tepki. Büyükelçiliği polisler basmıştı
Ekvador polisinin Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine yaptığı baskına tepki gösteren başkan Obrador, “Bu hem ülkemizin egemenliğinin hem de uluslararası kanunların açık bir ihlalidir” ifadelerini kullandı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Ekvador polisinin Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine yaptığı baskına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Obrador, “Bu kararı alanların son derece düşüncesiz olduğu kanaatindeyim. Bu kararı verenler, kötü içgüdülere sahip. Bu hem ülkemizin egemenliğinin hem de uluslararası kanunların açık bir ihlalidir. Otoriter bir eylemdir. Bunu (Eski diktatör Şili Devlet Başkanı Augusto) Pinochet bile yapmaya cesaret edemedi” ifadelerini kullandı.

Ekvador hükümetini sert sözlerle eleştiren Obrador, "Hükümetler, kapasiteleri yetersiz ve halk desteğine sahip olmadıkları zaman işte böyle pembe diziler yapmaya yelteniyorlar ve siyaset sanki onlara başka bir şeymiş gibi geliyor." şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?
Ekvador polisi, eski Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas'ı gözaltına almak için Aralık 2022'den bu yana kaldığı Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine baskın gerçekleştirmişti.

Büyükelçiliğin Siyasi İşler Sorumlusu Roberto Canseco, gazetecilere açıklamasında, Ekvador polisinin içeriye zorla girdiğini ve personele saldırdığını açıklamıştı.

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