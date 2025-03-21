Meksika, Kanada'yı geçerek finale yükseldi

Meksika, Los Angeles’taki SoFi Stadyumu’nda oynanan yarı final mücadelesinde Kanada karşısında üstün bir oyun sergiledi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham forması giyen Raúl Jiménez, henüz maçın birinci dakikasında attığı golle takımını öne geçirdi. Bu gol, turnuva tarihinin en hızlı golü olarak kayıtlara geçti.

İlk yarıda sert mücadeleye sahne olan karşılaşmada, hakem toplam beş sarı kart gösterdi. Kanada, ikinci yarıda Cyle Larin ve Moïse Bombito’nun çabalarıyla baskısını artırsa da Meksika savunması hata yapmadı. Dakikalar 75’i gösterdiğinde Raúl Jiménez bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0’a taşıyarak Meksika’nın final biletini garantiledi.

FİNALDE RAKİP PANAMA

Meksika, CONCACAF Uluslar Ligi finalinde Panama ile karşılaşacak. Panama, yarı finalde ABD’yi 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Cecilio Waterman’ın uzatma dakikalarındaki golü, takımını tarihindeki en büyük başarılardan birine taşıdı.

Turnuvanın üçüncülük maçında Kanada, ABD ile mücadele edecek. Karşılaşma, final öncesinde SoFi Stadyumu’nda oynanacak.